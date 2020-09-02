Назван главный фактор развития диабета

02.09.2020, 10:17, Разное

Ученые рассказали о самом главном факторе, который провоцирует развитие сахарного диабета. Речь идет о лишнем весе, а похудение может предупредить болезнь или же существенно замедлить ее развитие.

В ходе исследования медики проводили анализ данных 445 тысяч человек. Средний возраст испытуемых составил 57,2 года. В качестве параметров оценки развития диабета брался вес человека и генетическая предрасположенность. Все участники были разделены на подгруппы, исходя из массы тела и генетического риска.

Примерно у 31 тысячи пациентов за несколько лет исследования развился диабет второго типа. Риск наступления болезни был выше у тех, кто обладал избыточном весом. Взаимосвязь сохранялась независимо от присутствия генетических факторов.

Результаты научной работы свидетельствуют о том, что опасную болезнь можно предотвратить. Важно удерживать нормальный ИМТ, чтобы не допускать тех показателей, которые провоцируют скачки уровня сахара в крови.