В Китае сравнили ядерный потенциал РФ и США

02.09.2020, 10:08, Новости дня

Россия в результате современной модернизации значительно опережает Соединенные Штаты в области ядерного оружия наземного базирования, «ее ракеты заставят Америку встать на колени и признать свое поражение», сообщил пользователь китайского портала «Sohu».

Автор статьи напомнил, что в августе командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев сообщил о планах в ближайшее время поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат», передает ИноСМИ.

«Это самая жесткая мера РФ в отношении недавних провокационных действий США», – пишет он.

Отмечается, что США и Россия на сегодняшний день являются самыми большими ядерными державами в мире, «и Россия, очевидно, лидирует как по количеству ядерных боеголовок, так и по степени развитости ядерных ракет».

Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, по состоянию на 2020 году на вооружении США находится 5800 ядерных боеголовок, в то время как Россия обладает 6275 ядерных боеголовок (включая находящиеся в законсервированном состоянии).

Касаемо межконтинентальных ракет, в составе американской армии есть только два вида ракет, а именно МБР шахтного базирования «Минитмен-3» и «Трайдент», запускаемые с подводной лодки. В РФ на вооружении находятся различные типы ракетных комплексов: «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», «Рубеж», «Баргузин», «Сармат», «Воевода» и другие.

По оценкам китайских экспертов, в составе ракетных войск стратегического назначения РФ находится более 300 межконтинентальных ракет. По словам Каракаева, до конца года доля ракетных комплексов в РФ увеличится с 76% до 81%. Таким образом, состав Ракетных войск пополнится 15 новыми межконтинентальными ракетами.

Уточняется, что, по словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, в первом полугодии в Ракетные войска поступило десять баллистических ракет. В частности, ракетный комплекс «Ярс» придет на смену «Тополя», РС-28 «Сармат» заменит устаревшую ракету СС-18 «Сатана» (Р-36М).

«Одна ракета «Сармат» (оснащенная несколькими отдельно управляемыми боеголовками) может уничтожить как минимум десять крупных и средних городов США, а 30 – вернут всю страну к первобытному обществу», – отметили китайские эксперты.

Также эксперты упомянули ракету «Авангард», которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком, благодаря которому скорость ракеты в 27 раз превышает скорость звука, а дальность полета составляет 14 тыс. километров. Расстояние от Москвы до Вашингтона ракета преодолеет всего за 15 минут.

«Недавно РФ провела «ядерную черту» для Соединенных Штатов, предупредив их не играть с огнем. Если США пересекут эту черту, они смогут почувствовать на себе всю мощь сильнейших межконтинентальных баллистических ракет, о которых было рассказано выше», – заключили авторы статьи.

Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США нужно наращивать арсенал ядерного оружия малой мощности, чтобы «ответить на российскую угрозу».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, стремясь придать ядерным силам новые возможности, видимо, уже рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию.