 

Мнение: Обреченный генерал

02.09.2020, 10:00, Разное

В августе написал про начальника войск связи Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, которого обвиняют в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере – на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей.

Вчера Арсланову продлили арест до 9 декабря. К хищению 191,5 млн и 6,5 млрд рублей добавили еще и взятку в 12 миллионов рублей, о которой «вспомнил» один из фигурантов уголовного дела и которая была передана Арсланову четыре года назад.

По логике следствия, Арсланов сперва украл 191,5 млн и 6,5 млрд рублей, а потом еще и взятку получил. И это обвинение основано на показаниях людей, которые сидят в СИЗО….Бред! Думаю, что взятка понадобилась, потому что у следствия явно не клеится хищение 191,5 млн и 6,5 млрд рублей, а надо с чем-то идти в суд на продление, вот и появилось новое обвинение…

Повторюсь, я был у Арсланова дома, в его квартире в обычной многоэтажке на окраине Москвы, видел его дачу, которую он сам строил… Огромными деньгами там не пахнет. Ну разве что генерал все украденное передавал в детские дома и благотворительные фонды….

Одно хорошо. На дворе 2020 год, а не 1937-ый. В1937-ом генерал-полковника Халила Арсланова, наверное, уже расстреляли бы … во дворе тюрьмы…

На снимке:  2000 год. 36-летний командир бригады  связи ЗабВО, полковник Арсланов в отпуске в родной деревне Елховое Озеро Ульяновской области,  с мамой, сыном Арсланом и племянником Азатом.

Источник: Ирек Муртазин



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