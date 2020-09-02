 

Сын Ирины Дубцовой за лето возмужал и перерос свою мать

02.09.2020, 9:53, Разное

В микроблоге Instagram Ирина Дубцова опубликовала фотографию с 14-летним сыном Артемом, который за лето очень возмужал и уже перерос свою звездную мать. Поклонники артистки не могут поверить в то, что у нее такой взрослый ребенок.
Внешне сыну Ирины Дубцовой можно дать 16 лет, так как за время каникул он очень вытянулся. Певица показала фолловерам снимок, который был сделан в первый день учебы. В комментариях подписчики отметили, что Артем уже выше, чем мать, хотя у нее рост не маленький – 1,72 метра. Многие отметили, что юноша заметно повзрослел и превратился в красивого парня.

Ирина Дубцова призналась, что сын хотел в школу, так как соскучился за одноклассниками. Кроме этого, знаменитость пояснила о нововведениях, которые появились в учебном заведении, а именно шлемы виртуальной реальности, мощные ноутбуки и 3D-принтеры. Кроме этого, в Подмосковье создают целые технопарки, а школьники на уроках собирают роботов. Артистка считает, что это правильно, ведь детей нужно увлекать учебой, а не заставлять ходить в школу.



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