Ученые выявили связь между пищеварением и стрессом

02.09.2020, 9:53, Разное

Американские исследователи исследовали связь работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Оказалось, что пищеварение напрямую зависит от наличия стрессов и гормона любви.

Нейрофизиологи Медколледжа Университета штата Пенсильвания решили выяснить, почему при стрессовых ситуациях многие испытывают дискомфорт в области желудка или кишечника. Согласно публикации в издании The Journal of Physiology, проблемы пищеварения могут быть вызваны недостатком гормона окситоцина. Из-за переживаний человек может испытывать ряд расстройств вроде вздутия живота, тошноты, диареи.

Дискомфорт ощущается из-за того, что функция мышц желудка регулируется нервами и нейросетями, которые в свою очередь способны реагировать на стрессовые ситуации. Вследствие этого меняется реакция и активность мышечных тканей, что отражается также на опорожнении желудка. Используя новые способы манипулирования нейронами, эксперты отследили нейронные сети в мозге грызунов. Ученые установили, что гипоталамус выделяет окситоцин, так называемый гормон любви, как показали измерения, воздействующий на моторику желудка и кишечника у животных.

Долгое время считалось, что влияние окситоцина на нервы в головном мозге не настолько значительно. Новые исследования показали, что гормон является важнейшим фактором правильной работы ЖКТ. При активизации цепей окситоцин способен вызвать задержку в опорожнении желудка, что приводит к вздутию живота, а также одновременному ускорению транзита по толстой кишке, что чревато диареей. Подавление таких сетей нейронов мешает адаптации к стрессу, из-за чего опорожнение желудка и кишечника задерживается, а тонус снижается. При этом наиболее подвержены таким расстройствам желудочно-кишечного тракта именно женщины. Данные, которые получили исследователи в ходе исследований, помогут улучшить лечение целого ряда заболеваний желудка и кишечника.