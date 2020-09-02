 

Дэвид Бекхэм порадовал фанатов трогательным кадром с сыновьями

02.09.2020, 9:53, Разное

Английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram-аккаунте трогательный кадр с повзрослевшими сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом. Спортсмен гордится своим статусом многодетного отца и часто делится с фанатами фото с дочерью Харпер, а вот подобные снимки – редкость.
Для полузащитника семья всегда на первом плане, что бесспорно радует фанатов. Фолловеры полюбили яркие фото в социальных сетях с девятилетней дочерью, звёздные родители целуют Харпер в губы, чем вызывают неоднозначные комментарии. На опубликованном снимке Дэвид Бекхэм обнимает своих сыновей – 15-летнего Круза, 21-летнего Бруклина и 18-летнего Ромео. Фотография, сделанная на фоне заката, вызвала положительные эмоции подписчиков, они назвали футболиста счастливым отцом, а всю семью «красавцами с картинки».



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