Дэвид Бекхэм порадовал фанатов трогательным кадром с сыновьями

02.09.2020, 9:53, Разное

Английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram-аккаунте трогательный кадр с повзрослевшими сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом. Спортсмен гордится своим статусом многодетного отца и часто делится с фанатами фото с дочерью Харпер, а вот подобные снимки – редкость.

Для полузащитника семья всегда на первом плане, что бесспорно радует фанатов. Фолловеры полюбили яркие фото в социальных сетях с девятилетней дочерью, звёздные родители целуют Харпер в губы, чем вызывают неоднозначные комментарии. На опубликованном снимке Дэвид Бекхэм обнимает своих сыновей – 15-летнего Круза, 21-летнего Бруклина и 18-летнего Ромео. Фотография, сделанная на фоне заката, вызвала положительные эмоции подписчиков, они назвали футболиста счастливым отцом, а всю семью «красавцами с картинки».