 

Ситуация с беженцами после исторического решения Меркель оправдала надежды оптимистов

02.09.2020, 9:50, Новости дня

Пять лет назад канцлер ФРГ Ангела Меркель решила открыть границы для беженцев и заявила, что Германия справится с этой проблемой. За период с 2015-го по 2019 год прошение о предоставлении статуса беженца подали более 1 миллионов 500 тыс. человек. Однако в целом сценарий развития ситуации оказался более позитивным, чем предвидели оптимисты несколько лет назад, отмечает Euronews. Подавляющее большинство из прибывших мигрантов уже смогли найти себе жильё и место для работы или учёбы в Европе.

«Мы справимся!» — эту ставшую знаменитой фразу пять лет назад, на фоне миграционного кризиса, произнесла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Тогда границы с Европейским союзом пересекли десятки тысяч мигрантов, в основном сирийцы.

Застрявших в Венгрии беженцев Меркель распорядилась пустить в Германию. С 2015-го по 2019 год прошение о предоставлении статуса беженца подали более 1 миллиона 500 тысяч человек.

АЛАМИН АБДУЛАЗИЗ, огранизация Welcome to Barmbek: Мне действительно интересно сейчас: если бы госпожа Меркель не открыла границу — что бы случилось с людьми, бежавшими от войны и бомбёжек?

ТЕСФИТ ФСАХА, бывший беженец: У меня появилась возможность учиться и работать. Я увидел, что у меня есть будущее.

Со временем миграционная политика Меркель вызвала протест не только в рядах оппозиции, но и среди однопартийцев канцлера по Христианско-демократическому союзу. Вопрос отношения к мигрантам разделил немецкое общество. Как устроились беженцы?

ОЛАФ КЛЕЙСТ, эксперт Центра по вопросам интеграции и миграции: Мы можем видеть, что три четверти мигрантов, приехавших в Германию в 2015—2016 годах, имеют своё жилье и живут самостоятельно. Около двух третей из тех, кто покинул свою родину в тот же период, нашли постоянную работу или проходят обучение. Наверстать упущенное предстоит женщинам. В целом же сценарий развития ситуации оказался более позитивным, чем предвидели оптимисты несколько лет назад.

По сравнению с 2015 годом число прибывающих в Европу беженцев значительно сократилось. Но нелегальная миграция всё ещё остаётся большой проблемой, в особенности для европейских стран Средиземноморья. 



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