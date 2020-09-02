«Никогда не сдадимся» — Charlie Hebdo напомнил о скандальных карикатурах, из-за которых против редакции был совершён теракт

02.09.2020, 9:50, Новости дня

Французский журнал Charlie Hebdo намерен вновь опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда, приурочив это к началу судебного процесса над сообщниками террористов, расстрелявших редакцию издания в январе 2015 года, передаёт The Guardian. Издание, на обложке которого будут изображены 12 карикатур, вызывавших гнев в мусульманском мире, появится в продаже в среду, пишет газета. «Мы никогда не заляжем на дно, мы никогда не сдадимся», — заверили сотрудники издания в редакционной статье нового номера.



Reuters

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo намерен вновь опубликовать скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда в ознаменование начала судебного процесса над предполагаемыми сообщниками террористов-боевиков, расстрелявших редакцию издания в январе 2015 года, пишет The Guardian.

Как напоминает газета, в результате атаки на офис журнала братьев Саида и Шерифа Куаши погибли 12 человек, в том числе несколько знаменитых французских карикатуристов.

«Мы никогда не заляжем на дно. Мы никогда не сдадимся», — написал директор Charlie Hebdo Лоран Суриссо по прозвищу «Рисс» в редакционной статье, посвящённой переизданию карикатур в последнем номере журнала, который появится в киосках в среду.

На обложке будут изображены карикатуры, впервые опубликованные в датской ежедневной газете Jyllands-Posten в 2005 году. В 2006 году их перепечатал Charlie Hebdo, что вызвало гнев в исламском мире. Центральная карикатура, из тех что появятся на обложке, была нарисована Жаном Кабю — известным как Кабю – знаменитым карикатуристом, убитым во время нападения. «Всё, что произошло — всего лишь из-за этого», — гласит заголовок на первой полосе журнала.

В среду во Франции начинается суд над 14 предполагаемыми сообщниками братьев Куаши по делу о нападении на Charlie Hebdo, убийстве женщины-полицейского на следующий день и нападении на кошерный супермаркет двумя днями позже. Обвиняемым, троих из которых будут судить в их отсутствие — возможно, они были убиты в Сирии — предъявлены различные обвинения, в том числе в поставках оружия и материально-техническом обеспечении терактов. Большинство из 11 человек, которые предстанут перед судом, заявили, что знали о том, что участвуют в преступлении, однако утверждали, что понятия не имели о том, что речь шла о массовых убийствах. Суд продлится до ноября.

Братья Куаши устроили теракт в парижском офисе Charlie Hebdo 7 января 2015 года, убив девять журналистов, одного сотрудника и двух полицейских, один из которых был застрелен в упор на улице возле здания. Два дня спустя третий исламистский боевик, Амеди Кулибали, напал на кошерный супермаркет Hyper Cacher в южном районе Парижа, убив четырёх покупателей и захватив несколько заложников. Кулибали, который был в контакте с братьями Куаши, снял видео, в котором поклялся в верности «Исламскому государству»*. Все трое были убиты в перестрелке с полицией 9 января — Куаши в типографии на севере Франции, где они укрылись, а Кулибали — в парижском супермаркете.

Это кровопролитие вызвало всемирную волну поддержки журнала под хэштегом #JeSuisCharlie. 11 января около 2 миллионов человек, включая более 40 мировых лидеров, собрались в Париже на марш Je Suis Charlie.

Как отмечает The Guardian, Charlie Hebdo уже давно провоцировал споры своими нападками на разных религиозных и политических лидеров. Предыдущая штаб-квартира журнала была подожжена в 2011 году после того, как на обложке издания появился пророк и название Charia (Шариат — ИноТВ) Hebdo.

По словам редакции, сейчас подходящее время для переиздания карикатур, кроме того, это необходимо в свете открытия судебных заседаний. «С января 2015 года нас часто просят напечатать другие карикатуры на Мухаммеда, — говорится в редакционной статье нового номера. — Мы всегда отказывались делать это не потому, что это запрещено — закон позволяет нам это делать, — а потому, что для этого была нужна веская причина, причина, которая имеет смысл и которая вносит что-то в дискуссию».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

