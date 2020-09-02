Демократы винят в беспорядках Трампа и Россию

02.09.2020, 9:50, Новости дня

Долгое время демократы и их союзники в СМИ убеждали американцев, что никаких беспорядков нет; теперь их официальная позиция изменилась, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, американские левые пытаются возложить ответственность за хаос на Дональда Трампа, а конгрессмен Адам Шифф намекнул, что беспорядки инсценированы Россией с целью расколоть США по расовому признаку.

Это повсюду. То, что вы видели, произошло на выходных. Это вообще не освещается, СМИ делают вид, будто ничего такого не происходит. Но ведь происходит. И это безумие. И если мы позволяем этому твориться беспрепятственно, нам всем это очень дорого обойдётся. Это действительно творится беспрепятственно, никто никогда не бросает этому вызов.

BLM может говорить и делать всё, что захочет. Демократы никогда не станут критиковать BLM, потому что демократы никогда не критикуют собственных избирателей. Точка. Это их единственное непреложное правило. Одно из их отличий от Республиканской партии. Демократы слова поперёк не скажут, какой бы опасной ни становилась риторика или поведение тех, кто может за них проголосовать. Так что нам не стоит удивляться, когда их избиратели, поняв намёк, становятся ещё радикальнее и агрессивнее.

На прошлой неделе в Джорджии арестовали человека, который пырнул ножом сотрудника AutoZone. Они не были знакомы. Нападавший рассказал полиции, что, цитирую, «почувствовал необходимость найти и убить белого мужчину». Джо Байден сегодня этого не упомянул. Не высказался он и насчёт вчерашнего инцидента в Балтиморе. Посмотрите.

Это видео появилось в соцсетях с подписью: «Жизни белых не имеют значения». Джо Байден этого не упомянул. Ничто не указывает на его несогласие. И СМИ, конечно же, никогда не станут этого освещать.

В CNN, который сейчас посвящает всё своё время выгораживанию погромщиков, один из аналитиков написал в Twitter, что только, цитирую, «отчаявшиеся» республиканцы утверждают, будто у нас творятся беспорядки. Поразительно, но автор этого твита, будучи не очень умным человеком, приложил фотографию горящего здания. Здание горело из-за беспорядков. Но какая разница! Не обращайте внимания! В реальности беспорядков нет! Насилия не так уж много! Надо быть расистом, чтобы считать иначе!

Взгляните.

КИРСТЕН ПАУЭРС, журналистка: Давайте будем честными. Вы, Дон, тоже раз за разом говорите об этом, и это важно. Беспорядков очень мало. Насилия, на самом деле, очень мало. Но Дональд Трамп и республиканцы его преувеличивают, чтобы убедить людей, что кто-то хочет добраться до них, тогда как это просто-напросто не так.

Ого, это не так! И если вы считаете иначе, вы плохой человек. Справедливости ради отметим, что это видео снималось три-четыре дня тому назад, до того как появилась новая официальная линия: «На самом деле беспорядки есть, и это трамповские беспорядки. Трамп в ответе за всё это».

Итак, три месяца подавляли всех, кто признавал очевидное, запечатлённое на видео, то, что происходило у вас в городе и, может быть, коснулось лично вас. Это причина, по которой вы переезжаете в Техас, но вам нельзя её признавать! А теперь новый поворот: мы виним в этом Трампа.

Игнорируйте факты, ваши глаза вам лгут! Если вы пришли к выводу, что это происходит и за этим стоят демократы, причина может быть только одна: вас ввели в заблуждение, вам лгали. Вас кормили фейковыми новостями агенты враждебной державы, которая, помимо прочего, тайно контролирует Facebook! Всё верно, дамы и господа, РФ устроила псевдобеспорядки и обвинила Джо Байдена! Это как с высадкой на Луну, но ещё более коварно. Послушайте объяснения господина Адама Шиффа.

АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Четыре года назад, Дана, русские эксплуатировали Black Lives Matter, они выкладывали в Сети собственные провокационные инсценировки, чтобы расколоть народ по расовому признаку. И мы должны…

ДАНА БЭШ, ведущая CNN: А сейчас они это делают?

АДАМ ШИФФ: Они снова делают всё, что в их силах, в социальных сетях, в своих СМИ и не только, чтобы снова увеличить этот раскол.

«Это российская инсценировка!» Серьёзно? Хотелось бы думать, что в конце лета 2020 года люди будут над этим смеяться. Это по-своему весело. С другой стороны, огромное количество видных демократов в Twitter поверили в это в первый раз, так что и на сей раз — кто знает? — они тоже могут поверить.

Но надо отдать должное Адаму Шиффу: он, по крайней мере, последователен. Хотя очевидно, что он совершенно безумен и отчаянно нуждается в стационарном лечении. Этому человеку плохо. Но он — всего лишь один человек в большой партии. Как насчёт всех остальных руководителей Демократической партии? Они не сумасшедшие, совсем нет. Они просто лжецы. И вы даже не можете себе представить всей их жестокости. Они сожгут ваши города и скажут вам, что это сделали вы. И если вы не согласитесь с этим суждением, может быть, они пришлют BLM к вам домой.

Дата выхода в эфир 31 августа 2020 года.