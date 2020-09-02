Пентагон заявил о намерении Пекина вдвое увеличить китайский ядерный арсенал

02.09.2020, 9:50, Новости дня

Пекин намерен вдвое увеличить свой арсенал ядерных боеголовок, пишет The Washington Times со ссылкой на опубликованный недавно ежегодный доклад Министерства обороны США. Как отмечает издание, эта информация резко контрастирует с предыдущими исследованиями Пентагона, в которых утверждалось, что наращивание военной мощи Китая носило оборонительный характер и ограничивалось развитием сил, позволяющих вернуть Тайвань.



Reuters

Китай собирается удвоить свой арсенал ядерных боеголовок и одновременно пытается нарастить свой потенциал в плане зарубежных военных баз, которые могли бы предоставить возможность для совершения атак на Соединённые Штаты, пишет The Washington Times со ссылкой на ежегодный доклад Пентагона о вооружённых силах Поднебесной. Согласно этому документу, всё эти тревожные признаки говорят о том, что Пекин стремится к статусу глобальной сверхдержавы.

В докладе, подготовленном для конгресса США, говорится о том, что в настоящее время Народно-освободительная армия имеет запас боеголовок в количестве «немногим более 200 единиц». И этот арсенал в ближайшие годы будет расширен.

«В следующем десятилетии Китай расширит и диверсифицирует свои ядерные силы, и вероятно, как минимум удвоит свои запасы ядерных боеголовок», — указано в документе.

Ядерные силы КНР на данный момент состоят из большого количества межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования и МБР мобильного базирования, а также из ряда новых высокотехнологичных вооружений, в том числе из ракет с несколькими боеголовками и из сверхскоростных гиперзвуковых планирующих аппаратов.

Чад Сбрагиа — заместитель помощника министра обороны США, занимающийся вопросом Китая, — заявил, что этот доклад стал первым случаем, когда были опубликованы разведданные США по количеству китайских боеголовок.

Как отмечает The Washington Times, арсенал из более чем 400 боеголовок по-прежнему будет меньше текущего стратегического запаса США, состоящего из 1550 развёрнутых боеголовок. Однако в докладе отмечается, что Китай, похоже, меняет свою ядерную стратегию: от принципа не применять первым ядерное оружие в вооружённом конфликте Пекин переходит к стратегии «запуск по предупреждению», т.е. запуск ядерных ракет производится при наличии признаков приближающегося ядерного удара.

Как отметил Сбрагия, это тревожное наращивание ядерного потенциала указывает на необходимость вовлечения Китая в переговоры между США и Россией об ограничении вооружений. И именно на этом сейчас настаивает администрация Трампа, однако Пекин до сих пор сопротивляется.

В докладе также говорится, что Китай расширяет свою единственную зарубежную военную базу в Джибути на стратегическом важном полуострове Сомали, а также подумывает о создании новых баз, которые будут использоваться для проецирования силы по всему миру. Среди потенциальных местоположений — Мьянма, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Пакистан, Шри-Ланка, Объединённые Арабские Эмираты, Кения, Сейшельские острова, Танзания, Ангола и Таджикистан.

Как отмечается в статье, последний ежегодный доклад Министерства обороны США резко контрастирует с предыдущими исследованиями Пентагона, в которых утверждалось, что наращивание военной мощи Китая носило оборонительный характер и ограничивалось развитием сил, позволяющих вернуть Тайвань.