Мантуров сделал прививку от коронавируса

02.09.2020, 9:48, Новости дня

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он сам сообщил в интервью программе «Поздняков» телеканала НТВ.

Таким образом Мантуров стал первым федеральным министром, который публично сообщил о своей вакцинации.

«Да», – сказал он, отвечая на вопрос, испытывал ли он уже вакцину «Cпутник V», передает ТАСС.

Мантуров уточнил, что не лежал в больнице после вакцинации, был «на ногах».

«Каждый день Александру Леонидовичу Гинцбургу (директору Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России) звонил и докладывал о моем состоянии. То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», – сказал Мантуров.

Ранее прививку сделал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мантуров также сообщил, что российские фармацевтические компании смогут производить на своих мощностях иностранные вакцины от коронавируса. «Кто-то из фармпроизводителей будет производить не только гамалеевскую вакцину, но и в том числе иностранного производства. Здесь ничего предосудительного нет. У людей должен быть выбор», – сказал он.

При этом министр напомнил, что до конца года планируется нарастить объем производства вакцины до более 1,5 млн доз в месяц. По словам Мантурова, «Биннофарм» сможет производить максимально до 500-600 тыс. единиц вакцин в месяц, «Генериум» – 2-3 млн доз. Вакцина может производиться еще и на площадке «Р-Фарм». Глава Минпромторга также отметил, что уже сейчас ведется апробация вакцины за рубежом: РФ поставила нескольким странам для этих целей по 1-2 тыс. доз вакцины.

Массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.