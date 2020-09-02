Задержаны убийцы 100-летнего ветерана из Башкирии
02.09.2020, 9:48, Новости дня
Задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в Башкирии, сообщили в региональном СК.
«В настоящее время подозреваемые задержаны, с ним проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых в лесном массиве обнаружены и изъяты денежные средства, похищенные у потерпевшего, которые преступники скрыли после совершения преступления», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как сообщили ProUfu.ru в администрации Кигинского района, один из задержанных уроженец соседней области, а вторым оказался житель Башкирии – бывший сотрудник силовых структур. У мужчин изъяли часть похищенного имущества.
Напомним, 10 июля в СК сообщили, что в башкирском селе Леуза неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет