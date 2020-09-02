Немцы заговорили о новой Конституции для Белоруссии

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02.09.2020, 9:23, Разное

Много десятков лет продолжается спор о том, какая юридическая основа может считаться фундаментом для существования той или иной страны. Некоторые уверены, что в качестве такого документа выступает основной закон – Конституция.

Глобальные изменения в жизни государства неизбежно отразятся и на его Конституции, равно как и изменение этого документа повлекут за собой неизбежные перемены. Именно это и необходимо Белоруссии, уверен немецкий журналист Райнхард Фезер.

Он отмечает, что о необходимости перемен говорят не только протестующие в Белоруссии, но и сам Александр Лукашенко. Вместе с этим, сам он не меняется, равно как остается прежне и его тактика по отношению к подавлению воли несогласных.

В связи с этим, уверен обозреватель, и слова Александра Лукашенко о возможном изменении Конституции необходимо рассматривать лишь как очередной отвлекающий маневр. Внесение поправок, а то и полное переписывание основного закона, тем не менее – необходимая мера для Белоруссии, уверен эксперт.

Однако вестись этот процесс, считает он, должен без какого-либо участия Александра Лукашенко. Открытым остается вопрос, как этого добиться протестующим.



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