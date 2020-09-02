Алексей Панин подал в суд на Xiaomi за отсутствие предупреждений к эксплуатации электроштопора

02.09.2020, 9:18, Разное

Скандально известный актёр снова шокировал публику подачей искового заявления к компании Xiaomi.

Причиной послужила неудачная попытка вступления в половой контакт с электроштопором производства китайской компании.

Как сообщают представители истца, находясь в гостях, Алексей Панин по ошибке принял модный гаджет от Xiaomi за секс-игрушку, после чего чуть было не нанес себе травму в попытке взаимодействия с устройством.

Актёр обвиняет китайскую корпорацию в халатном отношении к клиентам. По словам обвиняющей стороны, во избежании подобных ситуаций Xiaomi обязана разместить соответствующие предостережения на корпусе штопора и на упаковке к нему. Панин требует от ответчика публично принести извинения и возместить моральный ущерб в размере 1 миллиона долларов.

– Я совершенно уверен, что многие, как и я, пострадали или чуть не пострадали от этого штопора. Только вот все боятся признаться, а я не боюсь, я молчать не стану, — заявил актёр в одном из интервью.