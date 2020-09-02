 

Вениамин Смехов рассказал о борьбе актера Бориса Клюева за жизнь

02.09.2020, 9:07, Разное

Актер Вениамин Смехов пояснил о борьбе коллеги по цеху Бориса Клюева за жизнь. Он это делал давно и упорно, однако 1 сентября скончался в возрасте 76-ти лет.
Смехов рассказал, что Борис Клюев был смелым, талантливым и мужественным человеком, потрясающим актером и педагогом, верным другом. Он принес соболезнования всем родным и близким звезды сериала «Воронины».

В последний раз Смехов лично виделся с Клюевым на съемках одной из телепрограмм. В целом артист работал до последнего. В 2018 году он узнал, что болен раком, однако он продолжил сниматься и преподавать. До последнего Борис Клюев возглавлял кафедру в Щепкинском училище. Перед смертью он успел набрать новый курс студентов. О дате его похорон пока ничего не сообщается.



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