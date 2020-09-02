 

Борис Щербаков назвал смерть Бориса Клюева «большим ударом»

02.09.2020, 9:02, Разное

Борис Щербаков прокомментировал смерть своего коллеги по цеху Бориса Клюева. Для него его кончина стала очень большим ударом.
Борису Щербакову о смерти Клюева пояснила супруга. Ей, в свою очередь, позвонила кинокритик и журналист Вера Мусатова. Последняя дружит с женой Щербакова Викторией. Щербаков даже не хочет представлять, какие чувства приходится испытывать вдове Бориса Клюева.

Щербакову очень жаль потерять близкого человека, с которым много лет дружил. Ключева он назвал потрясающим актером. Вместе в кадре
Щербаков и Клюев не стояли, хотя на их счету три общие кинокартины. Для всей сферы культуры его уход из жизни представляет собой огромную утрату. Он сделал многое для театра и Щепкинского училища. Перед кончиной артист успел набрать новый курс.

Борис Клюев скончался в результате продолжительной болезни 1 сентября. Два года назад врачи выявили у народного артиста рак легких. Он отказался от госпитализации и продолжал работать. На счету Клюева почти 140 фильмов и сериалов. О дате его похорон пока ничего не сообщается. Одним из последних популярных проектов с его участием стал сериал «Воронины», где он сыграл отца главного героя Николая Петровича.



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