 

В Украине новый суточный рекорд по количеству инфицированных коронавирусом

02.09.2020, 8:56, Новости дня

За последние сутки в Украине выявили еще 2495 случай инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 сентября.

Это абсолютный рекорд с начала эпидемии. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 29 августа – 2481 новый случай. 

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 125 798.

От коронавирусной инфекции скончалось 2656 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 58 817 (+1015 за сутки), 64 325 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (332) и Харьковской области (302), меньше всего – в Кировоградской (10).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4109;
Волынская область – 5589;
Днепропетровская область – 2454;
Донецкая область – 1505;
Житомирская область – 3442;
Закарпатская область – 7697;
Запорожская область – 1657;
Ивано-Франковская область – 9522;
Киев – 13 878;
Киевская область – 5842;
Кировоградская область – 826;
Луганская область – 346;
Львовская область – 14 907;
Николаевская область – 1320;
Одесская область – 7697;
Полтавская область – 832;
Ровенская область – 9396;
Сумская область – 1571;
Тернопольская область – 6395;
Харьковская область – 9640;
Херсонская область – 424;
Хмельницкая область – 2630;
Черкасская область – 1642;
Черновицкая область – 10 487;
Черниговская область – 1990.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,1 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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