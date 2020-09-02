Диетолог назвала продукты, укрепляющие потенцию

02.09.2020, 8:53, Разное

Елена Соломатина, диетолог, пояснила о продуктах, которые помогают укрепить потенцию. При недостатке тестостерона нужно обязательно изменить рацион и добавить в него полезные продукты.

В меню необходимо включить продукты, в которых есть хорошо усвояемый белок. Это куриная грудка, нежирный творог, говядина, белок яйца. В телятине есть не только необходимый белок, но и витамин B12, укрепляющий мужское здоровье. Диетолог советует употреблять и морепродукты, так как в них содержится цинк, усиливающий желание и чувственность. Элемент также есть и в обычных семечках.

На потенцию оказывают влияние и жирные кислоты омега-3. Они содержать белок, фосфор и холестерол, который организм использует при образовании половых гормонов. Эксперт отмечает, что подросткам и молодым мужчинам нужно добавлять в меню и жирные продукты, хоть и считается, что холестерин не приносит пользу. Мужчинам после 35 лет лучше всего употреблять растительный белок, содержащийся в горохе и фасоли. Чечевица нужна женщинам из-за наличия в ней фитоэстрогенов.

Также мужчины должны добавлять в рацион зелень, капусту, специи. Пожилым людям необходимы сложные углеводы, нежирная рыба, стоит избегать алкоголя, спиртных напитков и кофе. Некачественное молоко, где есть эстрогеновые добавки, сдоба, лимонады, сладости снижают потенцию.

Диетолог напоминает, что при ожирении повреждаются сосуды, а травмированные капилляры способны нарушать эрекцию. Чтобы быть здоровыми мужчины должны правильно питаться, вести здоровый образ жизни, уходить от стрессовых ситуаций и добавить физические нагрузки.