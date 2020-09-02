Азиза: «Смертельный запой у Легкоступовой был по определенным причинам»

02.09.2020, 8:53, Разное

Певица Азиза, которая является подругой покойной Валентины Легкоступовой, выдвинула предположение по поводу смертельного запоя знаменитости. Она считает, что такое поведение артистки было обусловлено определенными причинами.

Смерть Валентины Легкоступовой констатировали 14 августа, спустя восемь дней после того, как ее доставили в больницу с травмой головы. Как отмечает супруг покойной, Юрий Фирсов, его жена за несколько дней до госпитализации поскользнулась на мокром полу в ванной и упала. Этому событию артистка не придала значения, так как всегда считала себя неуклюжей.

Азиза утверждает, что Фирсов и Легкоступова могли на несколько дней уходить «в запой». Возможно, это началось в годовщину смерти отца певицы – знаменитого композитора Валерия Легкоступова. По словам подруги, также на приподнятом настроении артистки мог сказаться новый взлет в карьере. О Валентине Легкоступовой начали вновь готовить после свадьбы с яхтсменом, а на осень у нее были запланированы концерты.

Во время съемок программы «Пусть говорят» Азиза отметила, что Легкоступова всегда хотела, чтобы ее прах развеяли как в РФ, так и в Испании на острове Тенерифе. Певица сказала, что ее подруга «физически сгорела» еще за несколько недель до своей кончины, так как сильно потеряла вес. В окружении покойной были версии по поводу того, что новоиспеченный муж «подбрасывал» супруге не только алкогольные напитки. Однако подтверждения этому нет, а обвинения в адрес Юрия Фирсова никто не выдвигал.