 

Ливанов отметил чувство юмора скончавшегося на 77-м году жизни Клюева

02.09.2020, 8:53, Разное

Актер Игорь Ливанов отметил потрясающее чувство юмора своего коллеги по цеху Бориса Клюева, который скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Оно никогда не подводило звезду сериала «Воронины».
У Ливанова и Клюева складывались хорошие приятельские отношения. Актер отметил, что коллега по цеху был большим профессионалом.
Известно, что Клюев скончался в результате продолжительной болезни. Два года назад у него выявили рак легких, но тот предпочел отказаться от госпитализации. До последнего дня Борис Клюев являлся заведующим кафедры актерского мастерства и учил студентов в Щепкинском училище.

Клюев известен по фильму «Д’Артаньян и три мушкетера». В этой кинокартине он сыграл роль графа Рошфора. Также Клюев снялся в серии фильмов о Шерлоке Холмсе. Более молодое поколение полюбило актера за роль Николая Петровича в популярном ситкоме «Воронины». Коллеги по цеху продолжают массово выражать соболезнования родным и близким артиста.



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