Россиян призвали не гулять в парках осенью

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02.09.2020, 8:48, Новости дня

Осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, чтобы избежать вируса гриппа, сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Лапа пояснила, что вирусы активизируются в сезон, часто связанный с аллергией. Когда начинается похолодание, сырость, дожди, начинает опадать листва, даже обычная прогулка в парке на свежем воздухе может стать причиной болезни, передает радио Sputnik.

«Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков – это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», – отметила врач.

Также она посоветовала ограничить потребление сладкого: «При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее».

Ранее ВОЗ предупредила о риске увеличения числа смертельных исходов от COVID-19 к зиме.



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