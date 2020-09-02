 

Помпео призвал пустить в Белоруссию главу местных католиков

02.09.2020, 8:48, Новости дня

Главу католической архиепархии в Белоруссии, митрополита Минского-Могилевского Тадеуша Кондрусевича должны пустить в страну, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Белорусские власти должны разрешить вернуться в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы тот смог позаботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания», – написал Помпео в Twitter.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главу Римско-католической церкви (РКЦ) в республике, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну, поскольку тот «получил определенные задачи» в Польше.



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