 

Минпромторг предложил отменить книги жалоб в магазинах

02.09.2020, 8:48, Новости дня

Минпромторг РФ считает устаревшим требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений и предлагает исключить его из новой редакции правил розничной торговли, следует из соответствующего постановления правительства, разработанного ведомством.

«Также предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», – передает ТАСС текст пояснительной записки к документу.

Проект постановления разработан в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. с начала следующего года признаются утратившими силу правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом.

Новый проект постановления предлагает утвердить правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, а также перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену.

При этом в правилах розничной торговли предполагается выделить специфику продажи товаров по договору розничной купли-продажи применительно к различным форматам торговли; особенности комиссионной торговли непродовольственными товарами; особенности продажи товаров дистанционным способом, а также особенности продажи отдельных видов товаров.

Напомним, в марте 2019 года кабинет министров Украины поддержал законопроект, отменяющий требование о наличии жалобных книг на предприятиях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Пожар в “Токио Стар”. Совладельцу сгоревшего отеля избрали меру пресечения

30.06 / Симоньян высмеяла западную разведку

13.07 / Китай повысил уровень реагирования на наводнения до второго

16.08 / В МИД оценили предстоящие переговоры с США по стратегической стабильности

24.08 / Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха

03.07 / Бутусов об изъятии приборов из частей ПВО: ГБР ищет компромат на Порошенко, и дошло до абсурда

26.06 / Жертвой COVID-19 стал детский врач из Миасса

11.08 / “Народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”. Байден призвал официальнй Минск отказаться от насилия

19.07 / Трамп – за ношение масок, но против того, чтобы оно было обязательным

27.08 / Власти Невады задержали россиянина за попытку кражи данных у американской компании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска