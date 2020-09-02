Минпромторг предложил отменить книги жалоб в магазинах

02.09.2020, 8:48, Новости дня

Минпромторг РФ считает устаревшим требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений и предлагает исключить его из новой редакции правил розничной торговли, следует из соответствующего постановления правительства, разработанного ведомством.

«Также предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», – передает ТАСС текст пояснительной записки к документу.

Проект постановления разработан в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. с начала следующего года признаются утратившими силу правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом.

Новый проект постановления предлагает утвердить правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, а также перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену.

При этом в правилах розничной торговли предполагается выделить специфику продажи товаров по договору розничной купли-продажи применительно к различным форматам торговли; особенности комиссионной торговли непродовольственными товарами; особенности продажи товаров дистанционным способом, а также особенности продажи отдельных видов товаров.

Напомним, в марте 2019 года кабинет министров Украины поддержал законопроект, отменяющий требование о наличии жалобных книг на предприятиях.