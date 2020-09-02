24 Horas – «жест, направленный на национальное примирение» — Мадуро помиловал около сотни оппозиционеров

02.09.2020, 8:35, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро помиловал около сотни оппозиционеров, передаёт Canal 24 Horas TV. Причём, как отмечает испанский канал, венесуэльский лидер одобрил этот жест, нацеленный на национальное примирение, за несколько часов до того, как закончится срок выдвижения кандидатур на парламентские выборы.

В Каракасе полночь. Министр связи организует пресс-конференцию для того, чтобы объявить следующее.

ХОРХЕ РОДРИГЕС, министр связи и информации Венесуэлы: Предоставляется президентское помилование упомянутым далее гражданам и гражданкам.



Жест, направленный на национальное примирение, был одобрен самим Николасом Мадуро за несколько часов до того, как закончится срок выдвижения кандидатур на парламентские выборы. В разных уголках Каракаса — вдали от дворца Мирафлорес — у ворот различных тюрем стоят помилованные депутаты, которым даже не сообщили о том, что им возвращают свободу.

ЖИЛЬБЕР КАРО, депутат: За демократию и свободу Венесуэлы! Но, прежде всего, я бы хотел побыть со своей семьёй и хорошенько проанализировать свои шаги. Я останусь в политике.

В целом речь идёт приблизительно о сотне человек, среди которых советник Хуана Гуаидо.

РОБЕРТО МАРРЕРО, советник Хуана Гуаидо: Я и не представлял, что выйду таким образом. Думал, что это произойдёт по-другому. Ну, хорошо: получилось так. Будут и те, кто скажет: ты соглашаешься с мерами того-то. Однако, когда вы не в заключении, вас не используют как товар.

Между тем случившееся не затронуло некоторых находящихся в Каракасе признанных лидеров оппозиции, таких как Леопольдо Лопес, который сейчас в посольстве Испании, и Энрике Каприлеса, который был лишён возможности занимать государственные должности. По этой причине Гуаидо в своих социальных сетях выступил с резкой критикой.

В прошлые выходные на свободу также был выпущен оппозиционер Хуан Рекесенс, который провёл в тюрьме два года. Его обвинили в том, что он был пособником покушения на Николаса Мадуро.

В настоящий момент на улицах Каракаса звучит вопрос: почему помилования произошли именно сейчас?

Дата выхода в эфир 01 сентября 2020 года.