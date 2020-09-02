Автора хита I Like to Move It нашли мертвым после секс-скандала

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02.09.2020, 8:23, Разное

Тело Эрика Морилло было обнаружено в его собственном доме в Майами, передает “Экспресс газета”. Диджею было всего 49 лет. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Известно, что незадолго до своей кончины музыкант стал жертвой обвинений в сексуальном насилии. Девушка рассказала, что познакомилась с диджеем на приватной вечеринке на Star Island, после чего отправилась к нему домой.

Оставшись наедине Эрик Морилло якобы стал склонять свою новую знакомую к интимной близости, однако получив отказ настаивать на своем не стал. После этого, рассказала предполагаемая жертва, она заснула на кровати музыканта, а когда проснулась была уже голой, а над ней нависал обнаженный Морилло.

Экспертиза ДНК обнаружила на девушке следы биоматериалов Эрика Морилло. Юристы считали, что музыканту придется понести серьезное наказание. Слушания по его делу должны были состояться 4 сентября.

Эрик Морилло прославился на весь мир благодаря своему нестареющему хиту I Like to Move It. Песня была написана еще в 1993 году, однако по-прежнему остается любима миллионами людей.



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