Доктор рассказал о способах, понижающих высокое давление без лекарств

02.09.2020, 8:17, Разное

Люк Лаффин, доктор Кливлендской клиники в США, пояснил о способах, которые помогают снизить высокое артериальное давление без использования лекарственных препаратов. Эксперт напоминает, что заболевание повышает риски появления инсультов, инфарктов, почечной недостаточности.

Специалист заявляет, что существуют нелекарственные способы, которые помогают снижать артериальное давление и улучшать естественные механизмы его контролирования. Он сообщает, что необходимо заниматься аэробной активностью, норма которой в неделю составляет 150 минут. Таким образом, улучшается гибкость сосудов и даже понижается давление на 5-8 пунктов. Стоит помнить о контроле собственного веса, так как даже 1 скинутый килограмм снижает давление на 1 миллиметр ртутного столбика.

Также доктор пояснил о DASH-диете, которая предполагает добавление в меню овощей, фруктов, молочных продуктов, цельнозерновых. Такой рацион дает возможность понизить на 11 пунктов систолическое давление. Необходимо уменьшать и количество употребляемой соли. Опыты доказали, что ежедневное меню, в котором содержится не больше 3,8 граммов поваренной соли, показывает результаты, которые можно сравнить с приемом антигипертензивных лекарств. Также в день нужно съедать от 3000 до 3500 миллиграммов калия, что поможет снизить давление на 4-5 мм рт.ст. Продукт содержится в свежем картофеле, бананах, томатном соке, кураге, молоке и йогурте.

Эксперт советует сокращать прием спиртных напитков. Они рекомендуют мужчинам выпивать не более 2-х порций алкоголя в день, а женщинам одну.