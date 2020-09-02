Количество жертв COVID-19 в мире превысило 850 тыс. человек

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02.09.2020, 7:35, Новости дня

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразились 25 662 349 человек (+256 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 855 578 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 17 002 078 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 073 806. Из них умерло 184 659, излечилось – 2 202 663.

В Бразилии общее количество больных составляет 3 950 931, из них 122 596 умерло, а 3 345 240 выздоровели.

В Индии инфицировано 3 691 166 человек, среди них умерли 65 288, выздоровели – 2 839 882.

Четвертое место занимает Россия: 997 072 заболевших и 17 250 умерших. В Перу, ЮАР, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании, Аргентине и Чили заболели свыше 400 тыс. человек, В Иране, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Бангладеше заболели больше 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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