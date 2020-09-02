 

Боевики на Донбассе трижды за сутки нарушили перемирие – штаб ООС

02.09.2020, 7:35, Новости дня

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

В частности, в районе Водяного Донецкой области боевики вели огонь из стрелкового оружия и АГС-17. Также враждебные провокации происходили на участках фронта в районе населенных пунктов Майорск Донецкой области, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета и Марьинки Донецкой области, где зафиксировано несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/920666591745987/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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