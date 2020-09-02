 

Аксенов предупредил об опасности русофобии для Украины

02.09.2020, 7:20, Новости дня

Запрет на преподавание в школах Украины на русском языке продиктован русофобией киевского режима, которая рано или поздно приведет к развалу страны, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В стране, для миллионов жителей которой русский язык является родным, не осталось ни одной русской школы. Это то, от чего ушел Крым, воссоединившись в 2014 году с Россией, то, от чего ушел Донбасс. Уйдут и другие при первой же возможности. Тупая русофобия киевского режима рано или поздно разнесет Украину вдребезги», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что с 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.

При этом большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке.



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