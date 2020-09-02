В Татарстане застрелили известного бизнесмена

02.09.2020, 7:20, Новости дня

В Бугульме возле ресторана «Аристократ» застрелен бизнесмен Евгений Деданин, который в 2018 году убил двух грабителей, залезших в его дом и связавших его семью.

В Сети появилось видео с места расстрела известного бизнесмена, передает Рен ТВ.

Как сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах Татарстана, «Деданин застрелен, обстоятельства в настоящее время выясняются».

Предприниматель известен тем, что в 2018 году убил двух грабителей, которые проникли к нему в дом. Сообщалось, что преступники связали семью предпринимателя. Ему удалось освободиться и вступить с ними в драку. Обороняясь, Деданин ударил злоумышленников ножом, они скончались на месте. Сам он получил ранение.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, однако позднее прокуратура Татарстана отменила это решение.

Напомним, первый зампред руководителя Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект об отмене уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны.