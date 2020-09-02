 

Трамп предложил Байдену пройти проверку на допинг

02.09.2020, 7:20, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден может принимать некие стимулирующие препараты.

«Во время минувших дебатов я наблюдал за Байденом, он выступал ужасно», – передает ТАСС слова Трампа со ссылкой на Fox News.

Политики, претендовавшие на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, провели серию публичных дискуссий в конце 2019 года и начале 2020 года. Вместе с тем на других дебатах Байден, по словам Трампа, выступал гораздо лучше.

«Он не был Уинстоном Черчиллем, но он был нормален», – сказал Трамп.

«По моему мнению, он принимает что-то стимулирующее», – сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что готов пройти аналогичную проверку.

«Нам обоим следует пройти тест на допинг», – сказал американский лидер.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.

Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.



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