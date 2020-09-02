Сын Болсонару захотел повторить в Бразилии украинскую декоммунизацию

02.09.2020, 7:05, Новости дня

Депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару, сын президента страны Жаира Болсонару, предложил запретить использование коммунистической и нацистской символики.

Он внес на рассмотрение парламента соответствующий проект закона. Предлагается запретить «изготовление, торговлю, распространение и демонстрацию» вещей с «изображением серпа и молота, пятиконечной звезды или свастики» с целью «пропаганды коммунизма и нацизма».

За нарушение запрета предлагается наказывать тюремным сроком от девяти до 15 лет, передает ТАСС.

Также Эдуарду Болсонару призывает переименовать «улицы, трассы, площади, мосты, здания и общественные учреждения», названия которых связаны с коммунизмом или нацизмом.

Сын президента Бразилии признался, что его «вдохновил украинский закон». Он не скрывает, что стремится запретить в первую очередь коммунистические символы.

Кроме того, депутат фактически приравнивает преступления холокоста к массовому голоду в СССР в начале 1930-х годов, повлекшему многочисленные жертвы на территории Украины, Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири и Казахстана. Он также возлагает на руководство СССР ответственность за затягивание военных операций в Европе в конце Второй мировой войны в целях формирования блока соцстран и создание «железного занавеса».

Эдуарду Болсонару является главой комитета нижней палаты парламента по международным делам и национальной обороне. Он придерживается ультраправых взглядов.

Напомним, на Украине запретили коммунистические символы в рамках закона о декоммунизации. Киев всячески подчеркивает «противостояние» Украины с СССР, забывая о полученных от Советского Союза территориях, без которых современной Украины не могло быть.

В рамках декоммунизации на Украине были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину).