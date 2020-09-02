 

Путин примет в широкие объятия: озвучен сценарий воссоединения с Белоруссией

02.09.2020, 6:41, Разное

Евросоюз не признал победу Александра Лукашенко на выборах. Из-за подавления протестных акцией Латвия, Литва и Эстония ввела санкции против президента Белоруссии и 29 чиновников. Теперь им запрещен въезд в прибалтийские республики.

Запад пытается надавить на Лукашенко и принудить его к переговорам с оппозицией. Такое поведение может толкнуть Белоруссию в объятия России, считает журналист Алан Мамиев.

Он обрисовал дальнейшее развитие ситуации. Евросоюз продолжает санкционное и политическое давление на Лукашенко, отказывается признавать итоги выборов и оказывает помощь Координационному совету оппозиции. Как итог – геополитический вектор Белоруссии полностью разворачивается на восток, Россия принимает республику в свой состав, рассказал Мамиев.

По его мнению, пока российский лидер Владимир Путин полностью выигрывает белорусскую партию. Журналист считает, что активность оппозиции играет на руку Москве: это позволяет усилить зависимость Александра Лукашенко от Кремля, который оказывает Минску поддержку на фоне проблем на западном направлении.

После воссоединения с Россией единой белорусской оппозиции придет конец. Одни уедут за границу, другие будут участвовать в новых партийных проектах, полагает Мамиев.

Слабость оппозиции в том, что она не готова к радикальным действиям. Без готовности к силовому противостоянию протестная активность превращается в “балаган и карнавал”, цитирует Мамиева портал “Украина.ру”.

Напомним, что ранее в интервью журналисту Сергею Брилеву Владимир Путин заявил о формировании резерва правоохранительных органов для Белоруссии. Он может быть применен, если радикалы начнут поджигать дома и захватывать административные здания, сказал глава государства. При этом в республике уже находятся российские журналисты и технические специалисты, которые заменили бастующих или уволившихся работников местного телевидения.



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