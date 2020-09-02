 

В ООН обеспокоены сообщениями о жестоком обращении с задержанными демонстрантами в Беларуси

02.09.2020, 6:35, Новости дня

Эксперты ООН по правам человека во вторник заявили, что получили сообщения о сотнях случаев пыток, избиений и жестокого обращения с задержанными демонстрантами в Беларуси, и призвали власти прекратить любые подобные злоупотребления.

По словам экспертов, за последние недели в ходе акций протеста было задержано 6 700 человек, в том числе журналисты и случайные прохожие. Их задерживали без должных оснований и в спешном порядке предавали суду.

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями сообщений о пытках и других формах жестокого обращения в полицейских участках», – говорится в совместном заявлении более десятка экспертов ООН.

Правительство Беларуси отрицает жестокое обращение с задержанными. Министерство внутренних дел отказалось комментировать заявление ООН и переадресовало вопросы в Следственный комитет.

Представитель СК Сергей Кабакович сказал, что ему не известно о каких-либо подтвержденных случаях пыток или жестокого обращения.

«Мы продолжаем работу по установлению всех объективных обстоятельств. Проводятся проверки», – сказал он по телефону.

Заявление подписали, в частности, спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер и спецдокладчик по правам человека в Беларуси Анаис Марин. Источники сообщений в заявлении не указываются.

Эксперты заявили, что получили сообщения о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения. По их словам, также поступали сообщения о насилии в отношении женщин и детей, в том числе о случаях сексуального насилия и изнасилования резиновыми дубинками.

«Любые нарушения запрета на пытки и жестокое обращение должно преследоваться и наказываться», – заявили они.

Эксперты призвали белорусские власти соблюдать основные правовые гарантии, включая немедленную регистрацию задержанных, судебный надзор за их делами и уведомление их семей. Это необходимо для предотвращения «насильственных исчезновений», когда власти отрицают задержание людей.



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