Трамп добился отсрочки передачи налоговых деклараций прокурору Манхэттена

02.09.2020, 6:35, Новости дня

Апелляционный суд во вторник удовлетворил просьбу президента Дональда Трампа об отсрочке предоставления доступа окружного прокурора Манхэттена к его налоговым декларациям в связи с уголовным расследованием, касающимся деловой практики Трампа.

Приказ коллегии 2-го Окружного апелляционного суда в Манхэттене стал победой президента в его попытках помешать окружному прокурору Сайрусу Вэнсу получить доступ к личным и корпоративным налоговым декларациям Трампа по требованию большого жюри.

Трамп оспаривает решение окружного судьи Виктора Марреро от 20 августа разрешить прокурору Вэнсу получить отчетность президентской бухгалтерской фирмы Mazars USA.

В июле Верховный суд отказался заблокировать повестку большого жюри, отклонив требование Трампа о его абсолютном иммунитете от уголовных расследований, пока он находится в Белом доме. Однако в решении Верховного суда говорится, что президент может выдвинуть другие возражения.

Прокурор Вэнс высказал сожаление, что затягивание судебного процесса фактически обеспечило президенту неприкосновенность, которую он хотел.

Судебные заседания большого жюри проводятся тайно, и, если налоговые декларации Трампа будут все-таки предоставлены, могут пройти месяцы, прежде чем общественность сможет узнать об их содержании.

Шесть предшественников Трампа, республиканцы и демократы – от Джимми Картера до Барака Обамы – обнародовали свои налоговые декларации.

Уильям Консовой, адвокат Трампа, заявил в апелляционном суде, что предоставление Вэнсу возможности ознакомится с информацией о реальных доходах Трампа нанесет интересам президента непоправимый вред.

«Статус-кво никогда не будет восстановлен, – сказал он, – Мы не можем заставить их забыть то, о чем они узнают».