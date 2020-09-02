Мужчина встретил в аэропорту Чикаго маленького инопланетянина с руками до колен

02.09.2020, 6:36, Разное

Этот рассказ на днях прислали Мануэлю Наверетту – исследователю программы Phantoms & Monsters Fortean Research, которая занимается мониторингом встреч с загадочными существами и принимает письма и звонки от очевидцев.

"Я был в аэропорту О'Хара (международный аэропорт Чикаго), ожидая грузовой рейс United Cargoв ночь на 31 июля 2020 года. Было около 22.00 по местному времени, когда я увидел что-то, похожее на маленького ребенка, идущего по лужайке у линии фонарей, рядом с дорогой.

Сначала я подумал, что это просто еще один водитель грузовика, как я, у которого небольшой рост и который просто вышел из своей машины покурить или размять ноги. Но чем больше я наблюдал за ним, тем больше я замечал, что он не был похож ни на одного человека, что я видел в своей жизни.

Он выглядел как очень маленький и истощенный ребенок и его походка тоже была странной, он сильно прихрамывал, а еще у него были очень тощие и длинные руки, которые свисали до колен. В целом он весь был настолько истощенным, что можно было назвать его "кожа да кости".

Я наблюдал за ним около минуты и за это время мимо него по дороге проехали два грузовика. Водители их словно не замечали его, а оно прогуливалось не спеша. Когда оно попало в свет от фонарей, стало видно, что на нем словно вообще нет одежды. Его кожа была светло-серого цвета, а голова казалась непропорционально большой для его тела.

Казалось, что он наблюдает за самолетом, который ехал неподалеку через ограждение и за той активность, которая была вокруг него. Я был встревожен и решил в конце концов выйти из своего грузовика, чтобы пойти туда и проверить на всякий случай, что это все-таки не маленький ребенок, который потерялся.

Когда я пошел к нему, он развернулся в мою сторону, должно быть заметил меня, и тогда я окрикнул его. И чем ближе я подходил, тем больше понимал. что это не ребенок. Когда он снова повернулся ко мне лицом, я увидел его огромные глаза, как у насекомых, черного цвета.

Я ускорил шаг и тогда он помчался от меня прочь, он бежал быстрее любого человека и легко мог бы обогнать олимпийского спринтера. Он исчез в мгновении ока, а следующее, что я помню, это как в дверь моего грузовика начали стучать, чтобы я вышел и получил груз. Это была самая страшная вещь, которая я когда-либо видел в своей жизни".

Далее исследователь Лон Стриклер по указанным в сообщении контактам связался с этим очевидцем, имя которого он не называет. Он выяснил, что очевидец последние 5 лет работает в качестве местного водителя в крупной компании-перевозчике Less Than Truckload. За это время водитель возил из аэропорта сотни грузов и ни разу еще не видел тут ничего необычного.

Он снова рассказал свою истории, заметив, что существо было ростом как ребенок 9-10 лет и его крупная голова была немного вытянутой формы. Еще он поведал, что когда разглядел это существо, то оно вызвало у него сильное чувство дискомфорта и страха. Он также объяснил, почему не заснял существо на телефон, потому что до последнего думал, что это потерявшийся ребенок.

Водитель рассказал, что у него в самом деле случился провал в памяти после того, как это существо убежало от него. Он не помнит как возвращался в свою машину, а очнулся уже сидя в своем грузовике и слыша, как в его дверь стучат и просят забрать груз.