 

Британия направила истребители сопровождать самолет из-за телефона в туалете

01.09.2020, 4:48, Новости дня

Пассажиры самолета, который из-за «угрозы» на борту сопровождали истребители, приняли за опасный предмет оставленный в туалете мобильный телефон, сообщила полиция Великобритании.

Телефон осмотрели эксперты, которые признали его «не представляющим опасность», передает РИА «Новости».

Также полиция провела беседу с задержанными. Они оказались «не причастны к каким-либо правонарушениям». Задержанных отпустили «без предъявления обвинений».

Напомним, лайнер компании Lauda, летевший из австрийской Вены, прибыл в лондонский аэропорт Станстед. Его сопровождали истребители, так как в туалете, по словам пассажиров, были обнаружены «подозрительные предметы». Правоохранители задержали 34-летнего уроженца Кувейта и 48-летнего выходца из Италии.



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