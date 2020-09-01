Мнение: Письмо: “Видят только крутого друга”

01.09.2020, 4:30, Разное

Ну давайте посмотрим нескольких ЖДД, если пойдет.

sabrinablak

Здравствуйте, Эволюция.

Пару лет назад я начала читать Ваш блог и хочу выразить благодарность за то, что вы держите столько полезной информации в открытом доступе. Именно он помог мне выйти из болота френдзоны и осознать весь ужас происходящего со мной тогда. Однако из френдзоне я выкарабкалась, а дальше сдвинуться с мертвой точки в ресурсе любви не могу.

(Непонятно, куда она выкарабкалась. Можно было бы продолжать общаться с тем парнем, просто закрыть хлеборезку и перестать мечтать его изнасиловать. В этом было бы больше самоуважения, чем осознавать “весь ужас” и “выкарабкиваться”)

Недавно я прочитала Вашу статью про ЖДД и узнала в ней себя, к сожалению. Очень надеюсь на разбор письма, чтобы понять в какую сторону мне двигаться.

Немного обо мне: студентка. Учусь на хорошей специальности в престижном вузе, на бюджете. Уже подрабатываю по специальности на неполном рабочем дне паралельно с учебой, получаю хороший доход (хватает на еду, одежду, гаджеты, поездки на отдых 2 раза в год) + ещё помогают родители.

(Так описывает свой доход, что понятно, что Выскочка)

У меня много знакомых, приятелей, есть несколько близких друзей с моего же университета: вместе учимся, тусим компанией, ездим отдыхать, отмечаем праздники, чатимся. В том числе есть много друзей и приятелей мужского пола (специальность больше мужская, вокруг меня даже в принципе мужчин больше). В целом я открытый и общительный человек, поэтому мне легко сходиться с людьми, болтать на разные темы и поддерживать беседы даже с теми, кого вижу впервые.

Ещё я творческий человек: люблю рисовать природу и животных, пишу фанфики, умею и люблю играть на фортепиано, петь под гитару.

(Здесь окончательно понятно, что Выскочка, без ума от себя. Творческий человек, хотя всего-то немного графоман. Скорее всего и в описаниях общительности столько же преувеличений)

Моя ОЗ (не любовная) наверное хорошая, относительно возраста и возможностей конечно.

(ОЗ можно сравнивать только с ОЗ конкретного человека. Много раз это писала. ОЗ большая или небольшая может быть только относительно кого-то. А она сравнивает свою ОЗ относительно своих же возможностей)

И все бы было прекрасно, если бы не одно но:

Я невидимка для парней, если мы говорим о романтической стороне общения.

Мне нравятся парни ровесники, причем я влюбляюсь не в кого-то “недостижимого” богача, а в среднестатистических, обычных. Просто я начинаю симпатизировать человеку, если с ним есть о чем поговорить, если он симпатичный и с хорошим чувством юмора. Короче, в харизматичных.

(Себя она считает выше среднего, а обаятельных парней средними. Хотя сравнивать себя надо не с парнями, а с их девчонками. Если парень нравится более красивой и популярной чем вы девочке, его уровень для вас пока недостижим)

И так выходит, что эта симпатия всегда невзаимна, они во мне видят только крутого друга и собеседника.

(Крутым другом она себя считает. Хотя Выскочки и в дружбе всех раздражают)

Если я пытаюсь как то невзначай намекнуть на свою симпатию – мне в ответ всегда намеки на то, что я только подруга. Я понимаю, что во мне что-то не так, и пытаюсь это исправлять, но знать бы что…

Пару лет назад я также начала активно прокачивать свой имидж: похудела до идеального веса, подкачал пресс. Стала внимательно следить за гардеробом, прической, ухоженностью и т.д. Конечно, до идеала мне ещё как до луны. Но я вижу изменения в зеркале, и знакомые одобрительно воспринимают их. Возможно у меня да, не настолько миловидное лицо как у многих других девушек. Но зато хорошая фигура модельных параметров.

(Может быть, но скорее всего нужно все делить на два или на пять)

Вроде бы внешность явно прокачана, я действительно стала себе нравится. Но на любовном фронте все так же пусто. Ко мне не подходят знакомиться, не спрашивают номер телефона, не зовут на свидания. На дискотеках все медляк я образно говоря стою у стеночки (на самом деле последний год из чувства самоуважения выхожу или в туалет, или попить, короче сбегаю как только слышу начало медляка).

(Будь она хорошей подругой, друзья ее бы приглашали танцевать, или во время танцев стояли рядом и о чем-то с ней болтали. А от нее шарахаются, как только музыка звучит. Значит ее “намеки” совсем не намеки)

Когда пытаюсь флиртовать сама – чувствую себя безумно глупо. И прямо ощущаю как парни напрягаются, как им это неприятно.

(Выскочка векторная наверняка и, когда флиртует, вылезает огромная Кривляка. Друзья, приведите примеры флирта женской Кривляки. Видели таких? Вот они чувствуют себя глупо и кривляются еще больше)

Поэтому быстро оставляю эти попытки. Подозреваю что это и потому, что у меня даже просто нет живого опыта того, как это правильно делается. Но откуда ему браться, кроме как из статей, книг и наблюдений за другими?

(Этого вполне достаточно было бы, если бы она видела других, а не любовалась собой)

Я просто в замешательстве. Что не так? В какие сферы мне смотреть, что менять? Хочу дотянуться уровнем до той, которая нравится противоположному полу.

(Нужно где-то раздобыть скромности)

Очень хочется влюбленности взаимной, чувств. Я ведь вроде уже взрослая девушка, а все ещё как ребенок, совсем неопытная.

Очень надеюсь на разбор.