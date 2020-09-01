Школа: учителя, прогулы, буллинг – Личное мнение

01.09.2020, 4:10, Разное

В канун 1 сентября вспомнились школьные годы, которые были совсем не чудесными, а, скорее, терпимыми. Ничего особенно хорошего в них, признаться, и не было, как не может быть ничего хорошего при любой диктатуре.



Фото: Первый канал. Всемирная сеть

Если кто забыл:

Диктатура — это ничем не ограниченная власть, опирающаяся на силу господствующего класса.

В школе моего времени господствующим классом были учителя.

Они нас постоянно гнобили, давили своим авторитетом. Уже тогда меня — человека умного и свободолюбивого (да, в свои 7-12-15 лет я уже очень любила свободу) — выворачивало от этого их извечного: «Звонок на урок звонит для учеников, а с урока — для учителя».

С хера ли училка, не сумевшая грамотно распланировать и вовремя закончить урок, держит меня в классе в моё свободное время? Кто ты такая, чтобы лишать меня перемены? Тётка постарше? Тоже мне — достижение.

Школу я окончила с золотой медалью (совершеннейшая, кстати, фикция знаний, которой гордятся только курицы), но при этом была заядлой прогульщицей.

Нет, по подворотням я не шаталась. С тупых уроков я уходила домой читать умные книги. Родители были на работе, а учителя верили в моё вечное недомогание, так как я была круглой отличницей.

К слову, об отличницах и отличниках: чтобы быть отличницей в моей школе, большого ума не требовалось. Достаточно было прилежания и хорошего поведения.

У меня, в отличие от целой отары отличников из класса, не было ни того, ни другого. Я действительно была умной: башка хорошо работала и, слава Б-гу, продолжает работать. Поставить мне оценку ниже «пятёрки» у учителей не было никаких оснований, даже если бы они их искали.

Не искали. И на том спасибо.

Что касается буллинга, то меня никто никогда не травил. Больше скажу: меня боялись. Я была умной, агрессивной и могла повести за собой толпу. Такой и остаюсь.

Лучшим явлением в моей школе были перемены. Ну, и тайная влюблённость в мальчиков, всегда на 2 года постарше.

Влюблялась я в ярких, но никогда с ними не пересекалась, не тусовалась, не целовалась. Вместо этого я много читала, что очень помогло мне в жизни.

А теперь расскажите мне про свои школьные годы. Какими они были?

Я вас слушаю очень внимательно.