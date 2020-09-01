Мнение: Не тот безнал

01.09.2020, 3:58, Разное

И еще про крах совка. Тут некоторые, прочтя про запрет в СССР перевода “безнала” в “нал”, услышали знакомое слово и очень оживились: о, говорят – так это мы знаем! Так это ж и сейчас то же самое, сейчас тоже один безнал кругом, и скоро нала совсем не будет, будет КАК В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ!!

Нет, дорогие мои, сравнение неудачное. Прежде всего потому, что безнал советский – это совсем не аналог современных безналичных денег. У них только название одинаковое, а суть разная. Суть в том, что современные деньги на счетах и на картах – это те же деньги, просто в другой форме; а вот в СССР безналичные деньгами на самом деле не были, это были “расчетные единицы”, которые должны были, по замыслу, обращаться только в отдельном замкнутом государственном контуре, без выхода на “поверхность”, к людям.

“Резаная бумага”, т.е. деньги в чулках и на книжках в сберкассах – это вершина айсберга. Но были еще и “виртуальные” деньги – тот самый безнал… Смотрите: вернемся к моему примеру с успешным предприятием, у которого Минфин просто “списывает” “излишек” в конце года. Но это ведь одна сторона медали; а есть и другая – НЕуспешные предприятия, т.е. такие, у которых, наоборот, расходы превышают доходы и деньги на счетах просто кончаются еще до конца года. В совке такие предприятия красиво называли “планово-убыточные”. Т.е. завод производит, к примеру, чугунные чушки, поставляет их в нужном количестве, по “плану” – но дебет с кредитом у него не сходится…

Таким, понятно, тот же Минфин “присылал” необходимые суммы, чтоб не загибались, зарплату вовремя выплачивали и т.д.

И ГЛАВНОЕ: хорошо, если те деньги, которые Минфин забрал со счетов “успешного” предприятия А, примерно соответствуют тем, которые он “прислал” НЕуспешному предприятию Б… Но ведь в реальности это вполне может не быть. Дело в том, что МИнфин не оперировал деньгами; он реально “списывал” в НИКУДА – а потом, жестом фокусника – точно так же “вынимал” из НИОТКУДА.

Другими словами – эмитировал. Но эмитировал “как бы” деньги, тот самый “чистый безнал”, который, как он считал, он мог в любое время взять и “списать”.

Теперь представим, что “успешных” предприятий – одно, а “планово…” а то и “беспланово-убыточных”- 10. Уверен, что так и было, если не хуже: деньги как таковые свою регулирующую функцию не выполняют, банкротств не предусмотрено, а “заводы должны работать”. Т.е. в безнальном виде ходили ГИГАНТСКИЕ суммы, наэмитированные исключительно для “поддержания штанов” убыточных предприятий. Этот СКРЫТЫЙ инфляционный навес был посерьезнее, чем то, что было спрятано у граждан в матрасах. И учтен он был наверняка хуже, чем нал: ведь безнальные деньги в совковой экономике не оставляют следов, они то появляются, то исчезают. Как ниндзя…

С таким грузом Союз был обречен. ФИКСИРОВАННЫЕ цены и плановая экономика автоматом ведут к нехватке товаров, т.е. к перманентным дефицитам. Чуть денежная масса колебнулась – и “смыло” тот или иной товар и с прилавков, и со складов. ПОКА еще власти это уловят, ПОКА они спустят по цепочке указание ДОПОЛНИТЕЛЬНО выпустить данную номенклатуру товара (например, стиральный порошок).

А ведь тут еще работает на разбалансировку механизм АЖИОТАЖНОГО спроса! Товар пропал – народ понял, что надо его закупать ВПРОК. Хреново ведь без стирального порошка! Я читал какие-то сводки из Госплана – пишут, к примеру, что в какие-то моменты приходилось вываливать 12-кратный (!) объем поставок – чтобы погасить ажиотаж и насытить рынок.

А потом (из тех же отчетов) – шли жалобы уже из магазинов на ЗАТОВАРИВАНИЕ. Промышленность наделала этих порошков – а их уже не берут!

И так без конца…