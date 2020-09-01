 

Мнение: Мы не смогли выиграть выборы

01.09.2020, 3:55, Разное

Сидящий СИЗО (но как-то странно сидящий – некоторые утверждают, что искомое видео записано еще до посадки в СИЗО) банкир Бабарико заявил в своем обращении, что оппозиции не удалось победить на выборах (де-факто это выглядит как признание того, что Лукашенко победил) и объявил о создании новой партии "Вместе", которую он анонсировал вместе с Колесниковой. Первой задачей была названа – Конституционная Реформа, о которой ранее уже говорил Лукашенко.

Ранее уже публиковались сливы на темы того, что роль Бабарико заключается в том, чтобы подписать документы об интеграции с Россией и обеспечить неприкосновенность Лукашенко на посту одного из лидеров Союзного Государства.
Фактически, это своеобразный анонс одной из комбинаций, которая может быть реализована РФ в Белоруссии на фоне того, как для Лукашенко захлопываются двери на Западе, сужая для него пространство возможностей для лавирования между США, РФ и ЕС.
Но так как в игре не только Россия, не обязательно, что именно этот или подобный ему сценарий сыграет.

Источник: Colonel Cassad



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