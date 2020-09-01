Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе»

01.09.2020, 3:50, Разное

Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом говорится в видеообращении на их странице в YouTube.

Бабарико пояснил о необходимости создания политической партии или политического движения для дальнейшей борьбы и рассказал о главных целях нового политического объединения. Так, среди них — обеспечить проведение конституционной реформы и работать по усовершенствованию экономики и жизни в Беларуси, давая возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу.

«Партия намного лучше позволит это сделать, потому что у нее появятся источники финансирования и она приобретет системный характер […] В объединении сделать это будет намного проще», — добавил Бабарико.

Мария Колесникова, в свою очередь, отметила, что за последние три месяца весь народ Беларуси, «мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет»: «Вместе мы защищали наши голоса, вместе мы боролись и продолжаем бороться». В ближайшее время, по словам Колесниковой, будут поданы документы на регистрацию партии.

«Мы объединимся и станем еще сильнее. Вместе мы победим», — добавила она.

Свое обращение Виктор Бабарико очевидно записал до ареста, так как его, как главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента, задержали 18 июня, и с тех пор он находится в СИЗО.

Бабарико и его сына доставили в департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и несколько часов допрашивали, отказывая в участии адвоката. Власти тогда назвали Бабарико «руководителем противоправной деятельности» в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял 20 лет.

Напомним, мирные протесты в стране начались 9 августа после завершения голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что Александр Лукашенко на них набрал более 80%, а его соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Впрочем, неофициальные эксит-полы заявляли о победе Тихановской.

В ходе проведения мирных акций тысячи человек были задержаны, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестущих погибли, на данный момент известно о четырех жертвах.