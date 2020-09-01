МИД Словакии отреагировал на высылку троих дипломатов из России

01.09.2020, 3:48, Новости дня

Словакия признает, что решение российского МИДа об ответной высылке троих словацких дипломатов было ожидаемым, однако не считает его адекватным ответом, сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.

«Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов ожидалось, но оно не является адекватной и ответственной реакцией на высылку трех российских дипломатов из Словакии. Я подчеркиваю, что Словакия направляет на дипломатические посты (в РФ) таких дипломатов, исключительной задачей которых является забота о развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Россией», – цитирует заявление министра РИА «Новости».

Ранее РФ выслала трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры на высылку трех своих дипломатов.

Напомним, Словакия решила выслать трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Глава словацкого правительства Игорь Матович при этом заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

Позднее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поддерживает высылку троих российских дипломатов из Словакии, якобы таким образом Братислава дала понять, что не потерпит «преступных действий России».

Посольство РФ в свою очередь заявило, что версия Словакии о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения с Братиславой, несмотря на ее недружественные действия.