Президент Макрон вновь посетил Ливан

01.09.2020, 3:40, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон начал свою поездку в Бейрут со встречи с Файруз – одной из самых известных певиц арабского мира, чей голос стал символом для Ливана в период его расцвета, конфликтов и последних травм.

Гнев на политическую элиту Ливана из-за экономического кризиса и разрушительного взрыва порта в этом месяце был заметен, когда Макрон прибыл в дом 85-летней артистки.

Протестующие собрались снаружи дома с плакатами, которые гласили «Нет кабинету с убийцами» и «Не будьте не на той стороне истории!». Некоторые скандировали «Нет Адибу», имея в виду нового премьер-министра страны Мустафу Адибу, которого ливанские лидеры назначили на этот пост под давлением Франции.

Уходя, Макрон остановился, чтобы поговорить с демонстрантами. «Я дал ей (Файруз) обязательство, как даю обязательство вам сегодня вечером сделать все, чтобы реформы были осуществлены, и чтобы у Ливана было будущее. Я обещаю вам. Я не оставлю вас», – было слышно во время телетрансляции.

Это второе посещение Макроном Бейрута за последний месяц, цель которого настоять на создании нового правительства, состоящего из незапятнанных коррупцией экспертов, способных искоренить взяточничество, расточительность и халатность, а также провести восстановительные работы после взрыва 4 августа, в результате которого были разрушены многие районы Бейрута, а жертвами стали 190 человек.

Макрон охарактеризовал свою встречу с Файруз как «очень красивую, очень сильную».

«Я сказал ей, что она представляет для меня Ливан, который мы любим и возрождение которого многие ждут, ностальгию, которую многие испытывают».

Певица редко выступает публично, но ее песни звучат в эфире от Рабата до Багдада.

«Я люблю тебя летом, я люблю тебя зимой», – поет она в одном из своих самых известных синглов, выпущенных до того, как Ливан погрузился в гражданскую войну 1975-90 годов, и когда страна все еще была известна как Швейцария Ближнего Востока, привлекающая голливудских звезд своими прекрасными ресторанами и пляжами.

Ее песни слушали представители разных религий и групп, будь то христиане, мусульмане или друзы, даже когда проливали кровь друг друга на улицах.

Файруз вызывала восхищение у других французских президентов. Франсуа Миттеран наградил ее Орденом искусств и литературы в 1988, а Жак Ширак вручил ей орден Почетного легиона в 1998.

Файруз, урожденная Нухад Хаддад, впервые появилась на европейском телевидении в 1975 году во французском шоу. В 1979 году ее песня «Париж, о цветок свободы» включала слова «Франция, что я тебе скажу о моей раненой стране?»

Во время гражданской войны Файруз гастролировала за границей, проведя всего один концерт в Ливане – на сцене, которая пересекала линию фронта тогда разделенной столицы.