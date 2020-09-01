Готовится к выходу новая линейка ноутбуков MacBook 13

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01.09.2020, 3:30, Новости дня

Очередной инсайдер поведал всему миру о грядущем выходе на рынок новой линейки ноутбуков MacBook 13. По его сведениям, официальная презентация этих устройств должна пройти в октябре этого года. А значит, пора бы немного узнать о технических характеристиках новых моделей.

Почти наверняка известно, что новая линейка устройств создана на основе процессоров CPU Apple на архитектуре Arm. Кроме того, инсайдер упоминает об использовании чипсетов Intel. По его утверждению, ноутбуки будут выпущены в одинаковых корпусах без каких-либо существенных внешних отличий. Однако планируется две разные начинки.

На сегодня самая большая интрига складывается вокруг цены. Инсайдер считает, что в базовом варианте ноутбуки будут продавать примерно за 1,1 тыс. долларов.



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