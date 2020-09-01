Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию денег – Минфин

01.09.2020, 3:25, Новости дня

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 28 августа обнародовал отчет о прогрессе Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По информации министерства, комитет MONEYVAL проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в 2017 году.

Были повышены рейтинги с отрицательного (частично отвечает) до положительного уровня (в основном отвечает) соответствия рекомендациям FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – “ГОРДОН”).

“Комитет MONEYVAL отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма”, – сказано в релизе.

Комитет экспертов дал рекомендации, которые Украине необходимо использовать для повышения рейтинга: регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий, ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и другие.