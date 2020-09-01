Мнение: Письмо: “Не хочу обременять”

01.09.2020, 3:10, Разное

Вот еще одно письмо на ту же тему.

Здесь автор хоть и не пишет про себя, что она ЖДД, но ведет себя как опытная ЖДД, которая очень боится оказаться во френдзоне. Наверняка имеет печальный опыт. И старается сразу зацементировать начавшиеся отношения регулярным и качественным сексом.

happyend888

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция ! Спасибо за Ваш блог и возможность написать Вам.

Прошу Вашей помощи в разборе моей ситуации.

Мне 26 лет. Есть любимая работа, хобби, спорт. Слежу за внешностью, фигурой. Своя квартира на окраине города, которую сдаю сейчас и живу временно с родителями. Обеспечиваю себя с 18 лет, немного помогаю маме.

С Н. Познакомились на дороге. Я вышла из бара с подругой , мимо проезжал Н. с другом, предложил подвести нас, подруга сразу согласилась, я немного опешила, но тоже села в машину. Мы разговорились. Выяснилось что с Н.у нас разницам в возрасте в один день. Чему я не сразу поверила , потому что выглядит он намного старшее и солиднее. Мне сразу было понятно, что разница наших ОЗ очень велика, судя по тому в какую машину мы сели.

Они захотели пойти с нами в другой бар, но по приходу их с другом не пустили (этот бар в основном для своих). Мы спросили ничего если мы останемся. Обменялись телефонами.

На следующий день он написал. Договорились о встрече. Я очень хотела , но видя нашу разницу ОЗ понимала что вряд ли смогу заинтересовать его. На встрече он много рассказывал о себе и о работе , я слушала его в основном. Попросил рассказать о себе, о работе, о семье. Я видела что он немного удивлён , тем что с работой все впорядке (конечно, не так хорошо как у него, он достиг намного больших результатов). Выразил восхищение тем, что я занимаюсь любимой работой и что нашла в себе смелость работать на себя (у меня своё небольшое дело). Он очень тактичный и добрый. Относится к людям с интересом, и всегда найдёт хорошие слова для них.

Я была уверена на сто процентов что больше мы не встретимся. Хоть он и говорил что-то о том, что покажет мне любимые улицы Москвы. Разошлись мы с его слов из-за того, что ему пора, едет курьер с подарком для родителей , а на следующий день утром он улетает к ним.

Но он продолжал активно писать , слать фото и видео из поездки и обговаривать следующую встречу.

После второй встречи он стал говорить о его отпуске через неделю , и что было бы здорово если я совместила свой отпуск с его. Отпуск в городе где он раньше жил и сейчас живут его родители и друзья. Не сразу поняла что он имеет ввиду ехать с ним. И только когда на прямую спросил получится ли у меня поехать с ним в этим даты , я сказала что постараюсь отменить тренировки и перенести работу. Конечно я безумно хотела полететь с ним. Только в голове не укладывалось зачем ему это. Где он и где я. Не могла поверить что понравилось ему.

Наши встречи были через день.

На одной из них он сказал , что хотел бы видеться со мной каждый день, но понимает что у меня есть свои дела и планы, и не может нагло влезать в них. Еще что у него ощущение будто знает меня очень давно. Я не могла поверить своему счастью, что такой мужчина как он говорит мне это. Чувствовала все тоже самое. Как-то я сказала ему что думала он не напишет после первой встречи. Он так удивился и говорил , что думал это я не захочу встреться. И что обычно девушкам нравится его друг красавчик, а не он.

(Парень онегин, а друг КСЖ. Другу понравилась подруга автора, только поэтому и автор познакомилась с парнем. А обычно ему сложно знакомиться, поэтому он относится к этому знакомству серьезно)

Мне сложно поверить в это (скорее это его скромность) потому что Н. очень харизматичный, с острым чувством юмора, умом и мужественной внешностью. Сейчас мне кажется что влюбилась в него с первой минуты.

Физически Н.не спешил сближаться, мы гуляли , беседовали, ужинали, но не обнимались и не держались за руку. Только на 5 встрече, когда мной уже был куплен билет в его город, и Н.выпил один 1,5 бутылки вина , он подвинул меня к себе , вряд за руку и говорил что-то о том, как хочет семью и детей. О том, что он очень ревнивый и если девушка его, она должна быть только его. Я слышала его внимательно , но понимала что он пьян. Дальше мы поехали в бар , где выпили ещё и он стал обнимать. Дальше мы оказалось у него , секс был очень плохой. У него падал, я переживала и не могла нормально возбудяться.

Он закончил , но было это с трудом. Утро было не очень приветливым, уехала на работу. Я видела он немного закрылся от меня. И на следующей встрече вёл себя странно. Так как будто между нами совсем ничего не было. Я делала вид что тоже.

(Некачественный секс автор рассматривает как свидетельство своей недостаточной значимости. Хотя парень просто надрался. Но сейчас все больше девушек, которые оценивают секс как строгие Училки, и поэтому никому ничего с ними не хочется, даже если внешне они симпатичные)

Мы гуляли в парке у его дома и он предложил угостить меня сладостями, что привезла его подруга из Турции. Я решила что это шаг к тому, чтоб мы остались вдвоём у него. Но как только я доела , он подскочил и сказал что ему надо доделать проект и пораньше лечь спать. К слову, мы зашли на 10 минут , и я и сама вот уже хотела предложить уехать. Через день он первый улетал в отпуск , а через два дня я летела к нему. На прощание вдруг чмокнул в губы и приобнял. Наверное, увидел что я скисла.

(И доильный аппарат сразу заметил и кислые щи тоже, да)

На следующий день сказал, что наверное не получится ещё раз увидеться, надо доделать работу. У меня возникло ощущение что он уже передумал насчёт отпуска со мной. Обдумывала причину не поехать с ним. Но билеты были куплены , и я все же решила ехать, подумав о том, что другого шанса на сближение у меня не будет. Тем временем он активно писал, что скоро мы увидимся , и что он меня ждёт, что придумал нам программу и надеется что мне понравится. Я благодарила и показывала своё желание.

(Показывала доильный аппарат. Вообще с этого момента ЖДД так зацикливаются на вопросе, будет ли секс, что уже никакой с ними Д и общение становится тягостным)

Когда я прилетела все казалось идеальным. Солнце, море, наше общение , он знакомил меня с друзьями , старался что бы мне все нравилось . Я в ответ пыталась не напрягать его собой , видеть что хочет он . В основном мы были в компании его друзей , редко оставились наедине . В первую ночь я видела что он очень устал, попросил массаж и уснул. Во вторую ночь мы вернулись поздно из клуба, он тоже уснул. На следующий день отключили воду, и он сказал что ляжет спать в отдельной комнате , потому что не хочет ложится со мной не приняв душ.(я успела помыться после моря, а он нет ). Вроде бы были причины к тому, что нет близости,но у меня было ощущение что он избегает меня.

(А ведь она ему в то время еще нравилась. Но он избегал ее доильный аппарат, который выглядывал из кустов как катюша, реактивный миномет)

Днём при друзьях он обнимал, брал за руку, но когда оставались одни он не обнимал, ни целовал. После третьей ночи когда он очередной раз уснул, я решила что надоела ему и он терпит меня из вежливости.

Пока его не было дома, я собрала вещи и съехала в отель. Написал сообщение о том, что безумного благодарна ему , и рада нашей встречи, но не зочу обременять и не вижу взаимности , а в него не возможно не влюбиться. И я боюсь этого.

(Убежала в ночь и прислала связку горячих щипцов)

Он был в шоке и я ждала сообщения в духе спасибо-удачи. Он написал, что нам надо было поговорить, а не вот так уезжать. И что ему было в радость видеть мою улыбку , дарить мне эмоции и получать мои в ответ. Что он не может загадывать что будет в будущем , но в настоящем хочет повести со мной ни один день. И что ждёт меня обратно, если я надумаю вернуться . Я промолчала и рассчитывала что станет легче когда я уеду и поставлю точку. Но эти сутки были настоящим адом.

(Точка – это когда вы говорите, что ничего не хотите. А когда говорите, что ооооочень хотели, но вам не даааали, это не точка, а длиииинные щипцы. Найдется мало мужчин, которые ответят на такие щипцы “удачи”)

У нас был забронирован стол в заведении на вечер и я предполагала что он прийдет. Хотела только увидеть его издалека , он был с друзьями. Я выпила пару бокалов в другом заведении и написала через пару часов :

-ты в *****?

Он ответил :

-да, а где ты? приходи , хочу посидеть с тобой

Мы увиделись , он стал обнимать меня и спрашивать почему я ушла , чем он обидел меня, ведь все было хорошо.

Я:- ты относишься ко мне как к хорошему человеку , может быть другу , но мне кажется не как к девушке

Он: – с чего ты сделала такие выводы?

Он не сразу поняла что я клоню к тому, что у нас не было секса (или сделал вид).

(Конечно сделал вид, потому что ему было неловко за нее, что она такая доярка)

После моего прямого вопроса сказал что просто не было такой возможности, что отключили воду, и как он вообще мог лезть ко мне, что он очень брезгливый и для него крайне важна чистота. Что он хочет меня и перед тем как я ушла только и думал что скорее бы все случилось.

Весь вечером он не отходил от меня , обнимал и целовал , и всячески показывал что рад меня видеть, повторял зачем я ушла ведь все было хорошо. Хочу отметить , что он все же был пьяный. Ночью был нормальный секс, уже с хорошей эрекцией.

(После выволочки парень подсобрался и сделал все, чтобы его эрекция не разочаровала Училку на экзамене. Получил “хорошо”)

Следующе два дня как мне казалось все было хорошо , была динамика сближения, плюс он инициировал секс и с ним не было проблем. Предложил переехать обратно к нему. Я старалась при любом возможности заниматься своими делами , и не нагружать его собой, чтобы он больше времени провёл с друзьями и иногда уезжал к семье. В этот город приехала моя мама и когда ему надо было уехать по делам я встречалась с ней, либо с девушками его друзей.

(Она все время думала только о сексе, внимательно подсчитывала надои и замеряла эрекцию, а в перерывах вела себя холодно и отстраненно. Понимаете почему доярки такие липкие и холодные одновременно. Липнут, чтобы вытянуть корм для голодной короны, а липкость компенсируют холодом)

Мне хотелось дать ему больше воздуха, но вместе с тем я стала замечать что он отстраняется. Он уже не спешил вернуться скорее или придумать куда сходить. Тогда же он приболел , и наши планы отменилось, я показывала что совсем не расстроюсь если мы не пойдём куда-то, что мне есть чем заняться. Предлагала сходит ему за обедом , купить что-то из лекарств , приносила воды пока он отдыхал. Давала поспать уходя в другую комнату.

(Парень даже заболел от стресса. А она приносила ему только воду, а все остальное не приносила, а предлагала. И вся польза от нее – это “давала поспать”, не насиловала. То есть без нее этой пользы намного больше)

Я уезжала раньше него на день, а сразу после меня его друг. Друг близко знаком с его семьей и в последний день у родителей был ужин, на который поехал Н. с другом , меня он не звал. У него была температура и он сказал что ненадолго. Ключи от дома были у него, и мне надо было дождаться его приезда. Он задержался дольше , чем должен был , к тому же немного выпил , из-за чего оставил машину и вернулся на такси. Конечно, мне очень хотелось провести последний вечер отпуска вместе , и чтобы он проводил меня утром, а не вызвал такси. Так же мы больше не обсуждали что встретимся в Москве , как было до этого. Попросил отписаться когда доберусь и сказал, что хочет поменьше контактировать со мной (поэтому без обнищаний и поцелуев), так как боится что я заболею.

Вчера он вернулся в наш город.

Переписка сходит на нет. Он может спросить как я и потом не ответить совсем. У него остались мои наушники и зарядка, написал :

– Как дела ? Как Здоровье? Когда тебе отдать наушники ? В какой день удобно?

Кажется это не преложение встречи, а желание не быть мне должным.

Хочу отметить что был один момент, в котором я сомневаюсь, что поступила правильно. В последние дни его друг постоянно шутил , что я ему нравлюсь, закрывался со мной в комнате , чтоб позлить Н., ложился на меня в машине, приобнимал на прощанье. Я просто смеялась и улыбалась в ответ на это. Сейчас думаю что возможно это могло оттолкнуть Н., когда уже и без того все было не очень.

(Ложился на нее в машине? Неплохо. Она и ревность выколачивала из парня ломом и битой)

Дорогая Эволюция, в этом мужчине я вижу идеал. С такой любовью я смотрела только на одного мужчину , с которым были очень длительные прекрасные отношения. Есть ли хоть какой-то шанс вернуть положительную динамику?

(Да, конечно. У вас ведь есть катюша)

Мне стоит сейчас отдалиться и оставить его ? Но тогда я боюсь, что совсем упущу малейшую возможность что-то изменить. Пожалуйста помогите увидеть мои ошибки.