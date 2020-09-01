Маск стал богаче Цукерберга

01.09.2020, 3:08, Новости дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-3 богатейших людей мира, информирует Bloomberg.

Bloomberg оценивает состояние Маск в 111,3 млрд долларов. Таким образом, он обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга (110,5 млрд долларов).

Первые две строчки рейтинга богатейших людей мира занимают основатель Microsoft Билл Гейтс со 125 млрд долларов и основатель Amazon Джефф Безос с 200 млрд долларов, передает ТАСС.

Bloomberg сообщает, что в 2020 году стоимость акций Tesla выросла на 475%, это принесло Маску 76 млрд долларов.

По версии Forbes, первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает Безос с состоянием в 203,8 млрд долларов, вторую – Гейтс, чей капитал оценивается в 116,7 млрд долларов, третью – глава LVMH Бернар Арно с состоянием в 112,9 млрд, четвертую – Цукерберг, чей капитал оценивается в 108,3 млрд долларов. Основатель Tesla находится на пятой строчке рейтинга (100,7 млрд), передает РИА «Новости».

В июле Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира, а затем и в топ-5. В августе он стал четвертым из богатейших людей.