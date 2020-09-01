Мнение: Мы здесь не одни

01.09.2020, 3:05, Разное

Социальные сети давно и прочно стали частью жизни современного общества, и их значимость обратно пропорциональна возрасту человека: чем моложе, тем выше, по сути, зависимость, и наоборот. Причем зависимость в некотором роде опасная.

Причины такого мнения очевидны и кроются на поверхности –молодежь в большей степени доверяет Интернету, чем ТВ, ибо ставит между ним и государством знак равно (спасибо определенным индивидам во власти). Однако, пропаганда, как само явление, с вытекающей из нее цензурой прочно укрепилась в Сети, ибо молодые умы в силу юношеского максимализма в большей степени подвержены влиянию, соответственно протестный потенциал в этой общности выше.

Можно вспомнить историю 2017-го. Тогда видеоблогер kamikadzedead (Дмитрий Иванов) предъявил YouTube обвинение в том, что сервис намеренно прикрывает отечественные оппозиционные каналы. Для этого в российском офисе американского гиганта якобы манипулировали новыми правилами в разделе модерации оскорбительного контента для «выпиливания» оппозиционных видео и каналов (например, «Быть или» или «Я.Н.»). В это же время ролик «Навальный — это Гитлер», как и запись с «разжиганием розни» в отношении Запада со стороны главы ЛДПР Жириновского спокойно существуют на просторах YouTube. Важный момент – хоть в РФ и есть офис американского хостинга, однако это не самостоятельное подразделение.

Однако, в некотором роде есть и обратный пример. Сейчас СМИ пишут о «борьбе» YouTube с трейлером фильма «Шугалей-2» (картина о захвате российских социологов прозападными ливийскими силами, в которой, что немаловажно, поднимается тема участия американских спецслужб в событиях на Ближнем Востоке и в Ливии): хостинг «не видит» просмотры ролика на сторонних площадках (об этом сообщали сами администраторы ресурсов), периодически «забывает» выдавать информацию о ленте по соответствующим поисковым запросам. Как итог – искусственное понижение в выдаче.

Подобные примеры могут свидетельствовать о том, что западные ИT-корпорации одновременно «играют» за два лагеря: идут на «уступки» российским и властям, и оппозиции, тем самым подогревая конфликт внутри страны. Тот же глава Facebook Марк Цукерберг часто общается с американским Конгрессом на тему работы компании, открыто заявляя о сотрудничестве с американскими спецслужбами. Если говорить про Google (а именно он заведует YouTube), то основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказывал, что компания делится личной информацией пользователей с американским правительством.

Впрочем, о чем можно говорить, если в Facebook русским пользователям выдает рекламу с предложением со стороны ФБР о сотрудничестве с американскими спецслужбами.

Все это к тому, что, несмотря на то, к какому политическому лагерю приписывает себя тот или иной индивид, всегда нужно держать в уме, что каждая конкретная ситуация в политическом поле может быть сосредоточением интересов гораздо больших сторон, чем кажется на первый взгляд.