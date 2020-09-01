 

Мнение: В это случае вы бы тоже повторяли?

01.09.2020, 3:04, Разное

Заметил, как в интернете напишешь, что не видишь из Кемерово величия России, так ура-патриоты сразу же разражаются воплями о мухах и дерьме. И вот мне стало интересно – а если бы я действительно был мухой, запертой где-нибудь в уличном туалете, они бы тоже прилетали в виде других насекомых, и возмущались, что как это так, вокруг столько красивых цветов, а ты видишь только дерьмо? Ну так извините, в туалете, антшульдикт мир, цветы не растут! Вот когда выберусь из него и увижу хоть что-нибудь иное, то и буду про хорошее писать, а пока “что вижу, то пою!”
(Кстати, моё лицо в те короткие времена, когда я всё-таки выбираюсь из туалета – куда угодно, в Сочи ли, в Болгарию ли, в Москву ли – надо видеть! Чуть ли не ртом новые впечатления впитываю и так рад просто хоть что-то другое вместо дерьма вокруг видеть, так аж слов нет!)

Источник: Достало



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